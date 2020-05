Peter Bosz na dik verlies: slecht op alle gebieden

„Op alle gebieden was het slecht. Wolfsburg voetbalde veel beter dan wij, daarom kan ik hier wel mee leven”, zei de Nederlandse trainer.

Leverkusen was met twee zeges in uitwedstrijden juist sterk begonnen na de hervatting van de Bundesliga. Waarom die goede lijn tegen Wolfsburg niet werd doorgetrokken, was voor Bosz duidelijk. „We speelden niet agressief genoeg. Dan wordt het moeilijk. Het contrast met de vorige twee duels was erg groot.”

Bosz wilde het drukke speelschema niet als excuus aanvoeren. „Ook met maar twee dagen rust hadden we het nog beter moeten doen dan nu. Het is wel zo dat het thuisvoordeel zonder aanwezigheid van supporters is weggevallen. De omstandigheden zijn voor beide teams gelijk.”

