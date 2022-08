Antwerp-coach Van Bommel: „Het is een voordeel dat Ekkelenkamp mij kent”

„Het is een voordeel dat hij ons kent. We hebben hem uitgelegd hoe we willen spelen. Jurgen weet hoe we willen voetballen en voelt zich daar goed bij. Net als de supporters, blijkbaar. Het is leuk dat ze mij toezongen.”

Van Bommel had nog meer reden om blij te zijn. In de jacht op een ticket voor de Conference League won Antwerp FC donderdagavond met 1-3 bij het Noorse Lillestrøm SK.

„Zeer tevreden over de ploegprestatie”, zei Van Bommel na afloop. Het enige dat hem stoorde, waren de vele individuele foutjes voor de rust, waardoor Lillestrøm bleef geloven in een stunt. Ook bij de 1-1 ging er van alles mis. „Daar heb ik de jongens op aangesproken, maar we hebben het goed aangepakt na de pauze. We zijn blijven voetballen vanuit onze discipline, met succes. Die kleine dingetjes moeten er wel uit. Dat komt wel goed, we zitten in een leerproces.”