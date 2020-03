Liverpool-verdediger Van Dijk: ’Zwaar klote als we kampioen worden zonder fans’

Liverpool staat 25 punten voor op nummer 2 Manchester City in de Premier League, maar al het profvoetbal in Engeland ligt er tot minimaal 3 april uit. Het geopperde vooruitzicht dat de wedstrijden later nog gespeeld worden, maar zonder publiek, ziet Van Dijk niet zitten. ,,Niemand wil spelen zonder supporters”, laat de Oranje-international weten tegen de BBC.

Hij vervolgt: ,,Mochten we de titel pakken in een leeg stadion zou ik dat echt zwaar klote vinden. Als er dan geen fans zijn op Anfield is dat duidelijk nogal een klap voor iedereen. Mocht die beslissing toch genomen worden, brengen we de titel alsnog naar onze supporters, absoluut.”

De Engelse voetbalbond treedt volgende week in overleg met de clubs om te praten over hoe men de situatie rond het coronavirus moet aanpakken.

Liverpool bevindt zich momenteel enigszins in de hoek waar de klappen vallen. Ondanks de florissante uitgangspositie in de Premier League werden The Reds recentelijk wel gewoon uit de FA Cup geknikkerd door Chelsea en als titelverdedigers door Atlético Madrid uit de Champions League gegooid.