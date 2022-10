Real moeizaam voorbij Sevilla, Inter wint na spektakel in slotseconden

Real Madrid heeft door de zege 31 punten, dat zijn er zes meer dan nummer 2 FC Barcelona. De Catalanen spelen zondag thuis tegen Athletic Club.

Luka Modric opende al in de 5e minuut de score voor de thuisploeg van coach Carlo Ancelotti. Hij tikte binnen op een voorzet van Vinícius Júnior. Real verzuimde daarna verder uit te lopen, waardoor Erik Lamela in het begin van de tweede helft op aangeven van Gonzalo Montiel de gelijkmaker kon binnenschieten.

Real raakte echter niet in paniek, ook niet toen Rodrygo en Vinícius meerdere kansen op een nieuwe voorsprong niet verzilverden. Invaller Lucas Vázquez, net in het veld gebracht, zorgde in de 79e minuut voor de tweede treffer voor de Madrilenen. Federico Valverde maakte er twee minuten later met een fraai schot 3-1 van.

Bij Real ontbrak Karim Benzema. De Franse spits, die afgelopen maandag de Gouden Bal ontving als beste voetballer van het afgelopen seizoen, heeft een beenblessure. Karim Rekik ontbrak bij Sevilla vanwege een spierblessure.

Internazionale wint spectaculair duel in Florence

Internazionale heeft een spectaculaire zege op Fiorentina geboekt. De ploeg van trainer Simone Inzaghi zegevierde met 3-4 in Florence.

Lautaro Martínez was met twee doelpunten en een assist op de openingstreffer van zijn ploeggenoot Nicolò Barella erg belangrijk voor Internazionale. Maar Fiorentina kwam steeds terug. Arthur Cabral (1-2), Jonathan Ikoné (2-2) en Luka Jovic leken de thuisploeg een gelijkspel te bezorgen (3-3). Uiteindelijk maakte Henrikh Mkhitaryan in de 95e minuut het winnende doelpunt van Internazionale, waar André Onana weer het doel verdedigde.

Stefan de Vrij had een basisplaats bij Internazionale en speelde de hele wedstrijd. Zijn ploeggenoot Denzel Dumfries mocht in de 67e minuut invallen.

Internazionale staat voorlopig op de zevende positie van de Serie A. Koploper Napoli heeft 5 punten meer en speelt zondag nog tegen AS Roma.

AC Milan ruim langs Monza

Brahim Díaz heeft met twee doelpunten een groot aandeel gehad in een thuiszege van AC Milan op Monza (4-1). De Spanjaard maakte de eerste twee treffers van zijn ploeg in San Siro. Het naar de Serie A gepromoveerde Monza is in handen van Silvio Berlusconi, de oud-premier van Italië die eerder jarenlang eigenaar was van AC Milan. Adriano Galliani, jarenlang zijn directeur in Milaan, is nu ook zijn rechterhand bij Monza.

Díaz kreeg de bal in de 16e minuut in de middencirkel aangespeeld door doelman Ciprian Tatarusanu. De Spanjaard begon aan een lange dribbel en rondde beheerst af. Hij tekende vlak voor rust ook voor de 2-0. Divock Origi maakte in de 65e minuut het derde doelpunt van AC Milan. Vervolgens verzilverde Filippo Ranocchia een vrije trap voor Monza en bepaalde invaller Rafael Leão de eindstand.

AC Milan staat nu in punten gelijk met Napoli, de koploper die voor zondag een uitwedstrijd tegen AS Roma op het programma heeft staan.

Nieuwkoop bezorgt tiental Union punt tegen Club Brugge

Bart Nieuwkoop heeft Union een punt bezorgd tegen landskampioen Club Brugge. Door het doelpunt van de middenvelder eindigde het duel in 2-2. Union speelde vanaf de 14e minuut met tien man, na de rode kaart voor Simon Adingra die de doorgebroken Tajon Buchanan neerhaalde.

Club Brugge leidde al met 1-0 via Andreas Skov Olsen, die op aangeven van Bjorn Meijer had raakgeschoten. Hans Vanaken maakte er vervolgens vanaf elf meter 2-0 van. Christian Burgess scoorde na ruim een half uur echter voor Union, waardoor de spanning weer terug was.

Nieuwkoop kopte in de 80e minuut de gelijkmaker binnen op aangeven van Loic Lapoussin. Daarna wamen Union en Brugge, waar Noa Lang nog was ingevallen, niet meer tot scoren in het Stade Joseph Marien. Beide clubskomen door het gelijkspel op 29 punten. Dat zijn er vijf minder dan koploper KRG Genk dat zondag de topper bij nummer 2 Antwerp speelt.

Olympique Marseille verder achterop bij PSG, RC Lens tweede

Olympique Marseille is verder achterop geraakt bij koploper Paris Saint-Germain in de Ligue 1. De ploeg van coach Igor Tudor verloor met 1-0 in eigen huis van RC Lens. David Da Costa maakte het enige doelpunt.

RC Lens is door de zege opgeklommen naar de tweede plaats in de Franse competitie. De ploeg heeft 27 punten, vijf minder dan PSG dat vrijdag al met 3-0 won bij Ajaccio. Marseille blijft staan op 23 punten en is vierde.