Kroatië tegenstander Oranje in finaleronde Nations League

Kroatië komt volgend jaar zomer naar Nederland voor de Final Four, waarvoor ook Oranje zich als winnaar van groep 4 heeft gekwalificeerd. Maandag wordt duidelijk welke landen uit groep 2 en 3 zich plaatsen.

Frankrijk onderuit bij Denemarken

De Kroaten eindigden op 13 punten, 1 punt meer dan Denemarken dat in Kopenhagen met 2-0 won van wereldkampioen Frankrijk. Oud-Ajacied Kasper Dolberg opende in de 34e minuut de score, 5 minuten later schoot Andreas Skov Olsen de tweede treffer binnen. Frankrijk eindigde met 5 punten op de derde plaats in de poule, Oostenrijk degradeerde met 4 punten naar de B-divisie.

Aanvoerder Luka Modric zette Kroatië in het Ernst Happel-stadion al na 5 minuten op voorsprong, maar Christoph Baumgartner kopte al snel de gelijkmaker in. De Kroaten sloegen tussen de 69e en 72e minuut toe via rake kopballen van Marko Livaja en Dejan Lovren. Bij Oostenrijk speelde Marko Arnautovic zijn 104e interland. De oud-speler van FC Twente werd daarmee alleen recordinternational van zijn land. Arnautovic (33) deelde het record met Andreas Herzog.