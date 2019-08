Promes geeft Ajax extra opties

Trainer Erik ten Hag liet in het midden of hij de geboren Amsterdammer ook aan de aftrap laat verschijnen, na de 0-0 op Cyprus. De oefenmeester wil zijn tegenstander niet wijzer maken. Vaststaat dat hij zijn ploeg van de laatste weken moet veranderen, nu Donny van de Beek geblesseerd is en de geschorste Noussair Mazraoui ook niet mag spelen.

Ten Hag is vooral op zoek naar zijn beste middenveld, na het vertrek van Frenkie de Jong en Lasse Schöne. Nieuweling Razvan Marin brengt nog niet voldoende. Ook daarom oefende hij de afgelopen dagen op de training met Edson Álvarez en Lisandro Martínez op het middenveld. Vooral over Álvarez is hij erg tevreden. „Hij is er klaar voor. We hebben hem gescout als verdediger, maar hij is daarna steeds vaker op het middenveld gaan spelen.”

Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal vertelde zondag dat hij Daley Blind in de defensie zou zetten. Maar Ten Hag gaat voorlopig zijn eigen gang. „Vorig jaar moest Blind ook op het middenveld en Frenkie de Jong achterin. We hebben dat toch omgedraaid. En dat is aardig afgelopen.”

De roep om een basisplaats voor Klaas-Jan Huntelaar in het beslissende duel met de kampioen van Cyprus klonk de afgelopen dagen ook steeds luider in Amsterdam. Volgens velen had de routinier al moeten starten in Cyprus. „Maar dat is een koe in zijn kont kijken”, counterde Ten Hag. „Als het met hem vorige week niet goed was gegaan, dan was ik dom geweest dat ik niet voor Tadic had gekozen.”

Ajax speelt tegen APOEL om minimaal 40 miljoen euro en heel veel prestige. Ten Hag voelt dat zijn ploeg onder druk staat. „Maar die druk leggen we ons zelf op. We weten hoe mooi de Champions League is. We moeten daar weer naar toe.”