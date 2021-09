Buitenlandse media los na doldwaze CL-avond: ’Real Madrid neergeschoten door Sheriff’

Voetbal

PSV zonder Noni Madueke en Davy Pröpper naar Oostenrijk

PSV is zonder Noni Madueke en Davy Pröpper afgereisd naar Oostenrijk, waar het in de tweede speelronde van de groepsfase van de Europa League Sturm Graz treft. Madueke raakte tegen Go Ahead geblesseerd en is nog niet hersteld. Pröpper blijft met lichte klachten thuis.