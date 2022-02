Emotionele uithaal Antonio Conte na zeperd Spurs

„In de laatste vijf wedstrijden spelen we als een club die tegen degradatie speelt. Dat is de realiteit. Het is me nog nooit gebeurd dat ik vier van mijn laatste vijf wedstrijden verlies. Voor Tottenham moet dit ook een ramp zijn”, aldus een zichtbaar geïrriteerde Conte, die vorig seizoen nog kampioen werd met Inter.

Gefrustreerd

„Ik ben hier gekomen om de club te helpen, maar het zou goed kunnen dat we dit seizoen als tiende, twaalfde of dertiende eindigen en dan heb ik de club niet vooruit geholpen”, aldus Conte, die met Spurs nu op de achtste plaats staat. „Misschien ben ik nu niet de man die de situatie kan veranderen. Ik ben te eerlijk om mijn ogen te sluiten en op dezelfde voet verder te gaan.”

Tottenham was afgelopen zaterdag nog te sterk voor koploper Manchester City, maar verloor daarvoor van Chelsea, Southampton en Wolverhampton Wanderers. Dat Spurs zo wisselvallig blijft presteren, gaat Conte aan het hart. Ik werk heel erg hard. Twintig uur van mijn dag besteed ik aan Tottenham en de resterende vier uur lig ik te slapen, maar het is niet voldoende. Ik heb ook mijn ambities en heb een hekel aan verliezen”, zei een emotionele Conte, die vraagtekens opriep over zijn toekomst bij de Londense club.

„Dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik zal zeker met de club gaan praten om een oplossing te vinden, zodat het team niet langer in deze situatie zit. Het is het juiste moment voor een evaluatie en ik sta open voor elk besluit van de club. Ik ben heel erg gefrustreerd. Voor al het werk dat we verrichten, verdienen we dit gewoon niet.”