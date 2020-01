Hoogeveen solo naar titel op Weissensee

De routinier van Bouwselect ontsnapt met nog zo’n kleine twintig kilometer te schaatsen uit het peloton en weet solo de meet te bereiken na vijf uur strijd. Gary Hekman sprint naar de tweede plaats, voor Mart Bruggink.

Hoogeveen, de nuchterheid zelve, is een meer dan verdiende winnaar. Hoewel urenlange sneeuwval de race tot een loodzware beproeving heeft gemaakt, is er de gehele ochtend snoeihard gereden. Er zijn vluchtpogingen, maar niemand slaagt erin een serieuze kloof te slaan. Totdat Hoogeveen zijn moment pakt en in zijn typische krabbelstijl de meute verlaat. Te vroeg? Hij heeft geen idee, maar denkt voortdurend: blijven gaan, blijven gaan, dan lukt het vanzelf een keer. Bovendien weet hij dat zijn ploeggenoten hem in de rug zullen dekken. De aanhouder pur sang. Eindelijk heeft hij zijn prijs.

,,Ik zit er al zo lang op te wachten. Vorig jaar werd het Open NK 150 kilometer, dat is mijn afstand. Dus ik wist: nu kan ik gewoon een keer winnen, want deze afstand past bij mij. Toen ging het waaien, toen ging het sneeuwen, toen ging het dooien, dat zijn mijn omstandigheden’’, roept hij boven het vreugde-gejoel aan de finish uit tegen de verslaggever die hem met een heel persleger heeft staan opwachten.

Het volgende moment kan de man geen vraag meer stellen, omdat de net over de streep gegleden teammakkers zich op Hoogeveen storten. Een tel later ligt de gehele ploeg van Bouwselect schreeuwend te krioelen op de ijsvloer van de Weissensee. Op de Spielplatz der Natur is een sprookje werkelijkheid geworden voor een 41-jarige kilometervreter die altijd de aanval kiest, maar ook een kerel die altijd is blijven geloven in dit succes.