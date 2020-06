Veilingstuk Verstappen levert meer dan 25.000 euro op

Het gaat om een gesigneerde race-overall van de Limburgse Formule -coureur, gedragen in 2019. Daarnaast ontvangt de hoogste bieder ook race-schoenen van Verstappen uit 2017, uiteraard eveneens voorzien van een handtekening, en een zogeheten endplate van de RB15.

Het combinatiepakket van Verstappen werd geveild via het internationale veilinghuis Sotheby’s, dat de handen ineensloeg met autosportfederatie FIA. Onder de noemer Race Against Covid waren bijna 100 unieke objecten verkrijgbaar. De volledige opbrengst van de veiling wordt gebruikt in de strijd tegen het coronavirus via de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC).

Ook onder anderen de race-overall van Charles Lecerc (Ferrari), net als een race-overall en helm van Damon Hill uit 1995. Een ander pronkstuk was een overall van Michael Schumacher, gedragen tijdens de Spaanse Grand Prix in 1998 plus een petje uit 2004 en een setje brandvrij ondergoed. Ook op de McLaren showcar uit 2009 kon worden geboden