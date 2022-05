Premium Het beste van De Telegraaf

'AZ wordt zwaar, maar we gaan vol voor Europees voetbal' Million Manhoef neemt Vitesse bij de hand tegen zwak FC Utrecht

Million Manhoef (r.) Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Vitesse heeft voor een daverende verrassing gezorgd en de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen AZ bereikt. Het gepassioneerd spelende elftal van Thomas Letsch poetste in het Gelredome in de reguliere speeltijd de uitnederlaag van afgelopen donderdag (3-1) weg: 2-0. En in de verlenging was Nikolai Baden Frederiksen al na drie minuten het goudhaantje (3-0). „AZ wordt een zware opgave, maar we gaan vol voor Europees voetbal”, zei uitblinker Million Manhoef.