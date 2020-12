Arne Slot reageert op ontslag bij AZ: ’Een harde klap’

Hij vervolgt: „Ik heb vanochtend kennis genomen van het feit dat AZ mijn aflopende contract per direct wil ontbinden. Dat een seizoen, waarin we zowel nationaal als ook internationaal nog op alle fronten actief zijn, hiermee voor mij eindigt is een harde klap.”

Wel wil hij mensen bedanken. „Ik kijk terug op een geweldige periode bij AZ en ben de medewerkers, staf en spelers meer dan dankbaar voor de mooie en intense periode die we samen beleefd hebben.”

Feyenoord

Over de interesse van Feyenoord wil Slot niet veel kwijt. „Aangaande mijn toekomst kan ik enkel aangeven dat AZ op de hoogte was van het feit dat ik mijn aflopende contract niet zou gaan verlengen en dat er concrete interesse van meerdere clubs is. Inhoudelijk wil ik op dit moment niet ingaan op de beslissing van AZ en de concrete interesse van Feyenoord.”

Het ontslag van Slot houdt verband met de gesprekken die hij in het geheim al voerde met Feyenoord. Nadat de club uit Rotterdam via de officiële kanalen kenbaar maakte dat er na dit seizoen afscheid wordt genomen van Dick Advocaat, ontstond er een stortvloed aan geruchten en berichten dat technisch directeur Frank Arnesen zijn pijlen op de - toen nog - AZ-coach richtte. Die bleken te kloppen.

Volledige focus

„We hebben naar aanleiding van de eerdere berichtgeving gesproken met Arne”, zegt technisch directeur Max Huiberts. „Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen. Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep hebben staan die volledig is gefocust op AZ. We willen Arne bedanken voor de afgelopen 3,5 jaar, de successen die we met elkaar hebben behaald en wensen hem succes in zijn verdere loopbaan.”

Assistent-trainer Pascal Jansen maakt het seizoen af als hoofdtrainer bij AZ. Hij zit zondagmiddag al op de bank als de Alkmaarders in eigen huis tegen FC Groningen spelen. Hij krijgt assistentie van Robert Franssen, die vanuit de jeugd doorschuift naar de A-selectie. Sinds de zomer van 2018 is de 47-jarige Jansen in dienst als assistent-trainer in Alkmaar.

