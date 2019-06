’De woorden van Froome raakten mij’

Wout Poels komt zaterdag als eerste over de finish. De Nederlander draagt zijn topprestatie op aan Chris Froome.

CHAMPÉRY - Het klinkt héél barbaars, maar de Nederlandse successen binnen Team Ineos in het slotweekeinde van de Dauphiné waren te danken aan het feit dat de kopman in een ziekenhuis in Saint-Etienne lag. Had Chris Froome aan zijn rechterzijde niet bijna alles gebroken wat er te breken valt, dan hadden Wout Poels (zaterdag) en Dylan van Baarle (zondag) nooit de vrijheid gekregen om voor eigen succes te rijden. Dat beide landgenoten indrukwekkend zegevierden, is tekenend voor de kracht van de tweede lijn van het Britse keurkorps.