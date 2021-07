Olympische atletiekploeg op papier beter dan ooit

Dafne Schippers Ⓒ Eric Roeske

PAPENDAL - Tijdens de persdag van de Nederlandse atletiekploeg op sportcentrum Papendal blikte donderdagmiddag een aantal kansrijke atleten vooruit op de Olympische Spelen waarvan de atletiek eind deze maand start in Tokio. Technisch directeur Ad Roskam noemt als target drie medailles en acht finaleplaatsen. „Dat doel hebben we al drie jaar en daar richten we ons op. Een aantal atleten staat hoog in de ranking maar het is scorebordjournalistiek als we daar ons vooraf rijk mee rekenen. Ons doel lijkt kansrijk, maar eerst moet je de kwalificatie zien door te komen. Onze zorg is het iedereen fit en scherp aan de start te hebben staan. Sowieso hebben we een heleboel kanshebbers. Zo goed als nu, op het moment dat we het vliegtuig in stappen, hebben we er nog nooit voor gestaan.”