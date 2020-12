Frenkie de Jong op Barcelona-bank; Atletico Madrid weer aan kop

De middenvelder, die afgelopen woensdag nog de winnende goal maakte tegen Real Sociedad, is begonnen op de reservebank. Lionel Messi, Pedri en Sergio Busquets vormen het middenveld in Camp Nou. Sergiño Dest is er ook vanaf de aftrap bij.

Atletico Madrid weer alleen aan kop

Atletico Madrid heeft zich hersteld van de competitienederlaag tegen Real Madrid van vorige week. De ploeg met de minste verliespunten in La Liga versloeg Elche met 3-1. Daarmee kwam het weer alleen aan kop, met drie punten voorsprong op Real Sociedad, dat ook nog twee duels meer heeft gespeeld.

Coach Diego Simeone had voorin weer gekozen voor Luis Suarez en Joao Felix. Het duo werd vorige week tijdens de kansloos verloren wedstrijd tegen de stadgenoot nog gewisseld. Dat leidde tot boze gezichten richting Simeone. Suarez nam sportief revanche. Kort voor rust verlengde hij een pass van Kieran Trippier langs doelman Edgar Badia in het doel. In de 58e minuut tikte de Uruguayaan de bal uit een voorzet van Yannick Carrasco binnen. Het leek een probleemloze middag te worden voor de thuisploeg tot Lucas Boyé in de 64e minuut raak kopte: 2-1.

In de laatste twintig minuten kwam Diego Costa in het veld, terug na een blessureperiode van vier weken. De aanvaller versierde een strafschop en benutte die zelf in de 80e minuut: 3-1.

