Invaller Frenkie de Jong en Ronald Koeman verder achterop met FC Barcelona na gelijkspel

Een fraai vooraf geoefende vrije trap belandde bij Mouctar Diakhaby, die na een half uur spelen de 0-1 aantekende. FC Barcelona speelde zonder veel creativiteit, Valencia loerde op de counter.

Toch werd het 1-1 vlak voor rust. Antoine Griezmann ging licht naar de grond na een duel met Jose Gaya. Arbiter Hernandez Hernandez wees naar de stip en gaf rood. Na ingrijpen van de VAR besloot de Spaanse leidsman de rode kaart in te trekken, maar de penalty te laten staan. Messi zag deze echter gestopt worden door Jaume Domenech. In de rebound kwam de bal via Jordi Alba terug richting Messi, die met het hoofd in blessretijd alsnog 1-1 maakte.

Met die treffer evenaarde hij Pelé als speler die de meeste goals maakte voor één en dezelfde club: 643 treffers. De Braziliaan deed dat destijds voor Santos.

De uit voorzorg op de bank gelaten De Jong moest toch invallen van trainer Koeman. Na de theepauze verving hij Busquets. Het sorteerde wel meteen effect: Ronald Araújo maakte in de 52e minuut de 2-1 voor Barcelona. De verdediger trapte de bal met een fraaie halve omhaal in het doel. Uros Racic was in de 58e minuut dicht bij de 2-2, maar zijn inzet ging net naast. Tien minuten later miste Antoine Griezmann van pak ’m beet twee meter voor het doel en dat was niet voor het eerst dit seizoen.

Barcelona had te weinig grip om de wedstrijd in het slot te gooien. Bijna elke tegenaanval van Valencia was gevaarlijk, oftewel de defensieve organisatie was niet in orde. In de 69e minuut leverde dit een fraaie treffer op van Maxi Gómez: 2-2.

De ploeg van Koeman was in de afronding niet scherp genoeg. Een schot van Coutinho ging net naast. Ook een vrije trap op een mooie positie was niet aan Messi besteed. Een specialiteit die er dit seizoen nog niet is uitgekomen. Uiteindelijk kwamen beide ploegen niet verder dan 2-2 en raakt Barcelona verder achterop in de strijd om de Spaanse landstitel.

De Catalanen blijven voorlopig op de vijfde plaats staan, 8 punten achter koploper Atlético Madrid.

Atletico Madrid weer alleen aan kop

Atletico Madrid heeft zich hersteld van de competitienederlaag tegen Real Madrid van vorige week. De ploeg met de minste verliespunten in La Liga versloeg Elche met 3-1. Daarmee kwam het weer alleen aan kop, met drie punten voorsprong op Real Sociedad, dat ook nog twee duels meer heeft gespeeld.

Coach Diego Simeone had voorin weer gekozen voor Luis Suarez en Joao Felix. Het duo werd vorige week tijdens de kansloos verloren wedstrijd tegen de stadgenoot nog gewisseld. Dat leidde tot boze gezichten richting Simeone. Suarez nam sportief revanche. Kort voor rust verlengde hij een pass van Kieran Trippier langs doelman Edgar Badia in het doel. In de 58e minuut tikte de Uruguayaan de bal uit een voorzet van Yannick Carrasco binnen. Het leek een probleemloze middag te worden voor de thuisploeg tot Lucas Boyé in de 64e minuut raak kopte: 2-1.

In de laatste twintig minuten kwam Diego Costa in het veld, terug na een blessureperiode van vier weken. De aanvaller versierde een strafschop en benutte die zelf in de 80e minuut: 3-1.

