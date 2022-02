Premium Het beste van De Telegraaf

De stress is helemaal weg bij Lindsay van Zundert: ’We gaan vol voor die lange kür’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Lindsay van Zundert zette dinsdag een persoonlijk record neer. Ⓒ René Bouwman

PEKING - Het sprookje van ijsprinses Lindsay van Zundert wordt steeds mooier. De pas 17-jarige kunstrijdster wist even niet waar ze het moest zoeken, nadat ze zichzelf op het Chinese ijs in de olympische finale had gedanst. Hoewel de debutante in de warming-up nog ’wiebelbenen’ had, zoals ze het zelf omschreef, schitterde ze met een persoonlijk record (59.24) in haar korte kür. „Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik de finale zou halen. Ik ben echt superblij!”