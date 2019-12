Mohamed Salah. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - De contractverlenging van Jurgen Klopp tot 2024 was al goed nieuws voor Liverpool, maar de week werd zaterdag nog veel mooier. Na een ietwat gelukkige zege op hekkensluiter Watford en het gelijkspel van Leicester City lijkt niets de eerste landstitel sinds 1990 nog in de weg te staan voor The Reds.