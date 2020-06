Sport Kort: Seizoen NBA moet op 12 oktober voltooid zijn

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Seizoen NBA moet op 12 oktober voltooid zijn

11.48 uur: De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA moet op 12 oktober voltooid zijn. Dat blijkt uit een rapport dat werd ingezien door ESPN. De finale, gespeeld volgens best-of-seven, wordt normaal gesproken half juni gespeeld.

Momenteel wordt er gekeken naar de manier waarop de competitie wordt voortgezet. Er worden ook gesprekken gevoerd met Disney World in Florida, dat beschikt over een groot sportcomplex waar de teams afgezonderd kunnen trainen en wedstrijden spelen.

Vrijdag liet een commissaris van de NBA los dat er gehoopt wordt op een herstart op 31 juli. De NBA was de eerste Amerikaanse competitie die werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat gebeurde op 12 maart nadat de Franse basketballer Rudy Gobert van Utah Jazz positief had getest.

Wielrennen: Duits wielertalent Brenner naar Sunweb

10.25 uur: Wielerploeg Sunweb heeft de pas 17-jarige wielrenner Marco Brenner voor vier jaar vastgelegd. Brenner werd het afgelopen jaar Duits juniorenkampioen op de weg en in het tijdrijden. Hij maakt vanaf volgend jaar deel uit van de van origine Nederlandse ploeg.

Brenner viel in 2019 op met twintig overwinningen waaronder de hoog aangeschreven Oberösterreich Juniorenrundfahrt. Bij de WK eindigde hij als derde op de individuele tijdrit voor junioren. Ook is hij in zijn categorie Duits kampioen veldrijden.

„Marco heeft eerder tijdens onze testdagen enorme indruk gemaakt en bevestigde dat het afgelopen seizoen”, zegt Rudi Kemna, hoofdcoach van Sunweb. „We zien in hem een van de grootste talenten in het peloton. We willen hem een uitgebalanceerd programma bieden om verder te groeien.”

Waterpolo: Wolswinkel terug bij Polar Bears

09.48 uur: Waterpoloër Guus Wolswinkel keert terug bij Polar Bears. De Oranje-international vertrok in 2018 vanuit Ede naar CN Catalunya om ervaring op te doen op het allerhoogste niveau en zet zijn loopbaan na twee seizoenen in Spanje weer voort in Nederland.

„Ik heb met een heleboel clubs gepraat, maar na alles overdacht te hebben speel ik toch nergens liever dan bij Polar Bears. Ik heb er lange tijd gezeten en weet wat ik hier heb”, zegt de 22-jarige Wolswinkel, die op zijn zeventiende PSV verruilde voor de Edes waterpoloclub. Sinds 2018 behoort hij tot de Nederlandse selectie waarmee hij kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio hoopt af te dwingen.

Polar Bears-coach Ruud van der Horst is blij met de komst van Wolswinkel: „Een speler die vol voor de Olympische Spelen gaat, bulkt van het talent, kracht en motivatie. Daarnaast is hij bekend met ons en wij met hem, dus dat biedt ook alleen maar voordelen.”

Atletiek: CAS hoort in november atletiekcoach Salazar

08.42 uur: De Amerikaanse atletiekcoach Alberto Salazar zal in november voor een hoorzitting verschijnen bij het internationaal sporttribunaal CAS. De voormalig coach van onder anderen de Nederlandse atlete Sifan Hassan en de Brit Mo Farah vecht een dopingschorsing van vier jaar aan. Hij werd vorig jaar in oktober door het Amerikaanse antidopingbureau Usada gestraft voor het „orkestreren en faciliteren„van doping als hoofdcoach van het Nike Oregon Project.

Die straf werd uitgesproken na jarenlang onderzoek en op basis van tientallen getuigenissen, waarin ook naar voren kwam dat de arts Jeffrey Brown een rol speelde bij de verboden praktijken. Ook hij werd voor vier jaar geschorst en ging eveneens in beroep bij het CAS. Het Amerikaanse antidopingbureau benadrukte destijds dat Hassan niet betrokken was bij de dopingzaak. Zij zag tijdens de WK in oktober in Doha haar coach verdwijnen, maar veroverde ondanks de ophef wereldtitels op de 10.000 en 1500 meter.