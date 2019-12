’Internazionale aast op Dries Mertens’

Mertens is in zeven seizoenen in Zuid-Italië uitgegroeid tot een clublegende. De international van de Rode Duivels maakte zelfs meer doelpunten voor Napoli dan Diego Armando Maradona. Nu Lautaro Martinez van Inter naar FC Barcelona dreigt te vertrekken, zou Antonio Conte zijn kans schoon zien. De trainer van Internazionale is al lang gecharmeerd van Mertens, die komende zomer bovendien transfervrij is.

De kleine Belg kwam in Nederland uit voor AGOVV, FC Utrecht en PSV. Eerder speelde Mertens ook voor KAA Gent en Eendracht Aalst. Ook droeg hij al 89 keer het shirt van de nationale ploeg.

Mertens werd eerder gelinkt aan een transfer naar China, maar daar heeft hij naar eigen zeggen geen zin in „Ik zou niets liever willen dan bij Napoli blijven”, zei hij, waarna hij herhaalde dat voor het grote geld spelen niet zijn ambitie is. „Ik ga echt niet naar China of Qatar. Ik wil zo lang mogelijk aan de top spelen.”