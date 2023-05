Ontevreden en geëmotioneerde Iniesta verlaat club: ’Gedacht dat ik hier met pensioen ging’

De 131-voudig international van Spanje is niet tevreden over het aantal speelminuten dat hij krijgt en laat daarom zijn tot eind dit jaar lopende contract ontbinden. Iniesta gaat na 1 juli op zoek naar een nieuwe club, waar hij aan meer spelen wil toekomen.

Iniesta was vol tranen bij de aankondiging van zijn afscheid van de Japanse koploper, de club waar hij sinds 2018 speelt. „Dit is een van de moeilijkste beslissingen uit mijn carrière. Ik heb altijd gedacht dat ik hier met pensioen zou gaan, maar het is niet gegaan zoals ik wilde. Het leek erop dat de trainer andere prioriteiten had.” Iniesta kreeg dit jaar pas drie invalbeurten. Vissel Kobe staat na veertien wedstrijden 3 punten los in Japan.

Iniesta kwam vijf jaar geleden over van FC Barcelona, waar hij jarenlang in een succesvolle formatie speelde en onder meer vier keer de Champions League won. Met de Spaanse nationale ploeg werd Iniesta twee keer Europees kampioen en een keer wereldkampioen.