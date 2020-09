Neymar komt tot bezinning: ik had Gonzalez moeten negeren

„Ik betreur de haat die je kunt uitlokken als je in opstand komt”, liet hij weten op Instagram. Neymar bleef niettemin bij zijn beschuldiging, dat zijn Spaanse tegenstander Alvaro Gonzalez hem herhaaldelijk op racistische wijze had beledigd tijdens de wedstrijd.

„Had ik het moeten negeren?”, vraagt Neymar zich af. „Ik weet het nog steeds niet. Nu, met rust in mijn hoofd, denk ik van wel. Maar op dat moment vroegen mijn teamgenoten en ik de scheidsrechters om hulp. Ze negeerden ons echter en daar gaat het nu juist om. Racisme bestaat, maar we moeten het stoppen.”

Neymar was zondagavond na de wedstrijd nog altijd woedend over het incident waarbij hij Gonzalez op zijn achterhoofd sloeg. „Ik had die idioot in zijn gezicht moeten raken, dat is de enige spijt die ik voel”, gaf hij te kennen. Een dag later komt hij daar op terug. „Ik raakte verdwaald in de wedstrijd en ik miste wijsheid”, concludeert hij maandagavond laat. „Die man was een idioot, maar ik gedroeg me ook als een idioot om erin mee te gaan.”

Neymar was één van de vijf spelers die in de verhitte slotfase van de wedstrijd uit het veld werden gestuurd. De tuchtcommissie van de Franse voetballiga (LFP) behandelt de vijf strafzaken woensdag.