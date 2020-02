Sport Kort: Hockeyvrouwen ondanks noodweer naar zege

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Snowboarden: Peperkamp negende in wereldbeker Calgary

10.20 uur: De jonge snowboardster Melissa Peperkamp is als negende geëindigd bij een wereldbekerwedstrijd slopestyle in het Canadese Calgary.

De 15-jarige sporter uit IJsselstein kwam tot een score van 51.71 en hield haar meer ervaren landgenote Cheryl Maas (18e) ver achter zich. De zege was voor de Canadese Laurie Blouin: 79.56.

Peperkamp behaalde vorige maand twee medailles op de Jeugd Olympische Spelen in Lausanne: zilver op de slopestyle en brons op het onderdeel big air.

Golf: Scott wint thuistoernooi Tiger Woods

08.33 uur: De Australische golfer Adam Scott heeft het Genesis Invitational gewonnen, een door golflegende Tiger Woods georganiseerd toernooi uit de PGA Tour. Op de banen van het Amerikaanse Pacific Palisades in Californië had Scott genoeg aan een slotronde van 70 slagen, 1 onder par, om zijn concurrenten achter zich te laten.

De 39-jarige Scott deelde aan het begin van de laatste ronde de leiding nog met de Noord-Ier Rory McIlroy en de Amerikaan Matt Kuchar. Die laatste liet 72 slagen noteren en werd nog gedeeld tweede. McIlroy zakte met 73 slagen naar de vijfde plaats. Voor Scott was het zijn 31e professionele overwinning, waarvan veertien op de PGA Tour, het hoogste niveau.

Woods, op de openingsdag nog goed voor 69 slagen, sloot af met een ronde van 77. Daarmee kwam hij niet verder dan de 68e plaats. „Het goede nieuws is dat ik de ballen vooruit sloeg en niet achteruit”, grapte de winnaar van vijftien majors.

Hockey: Nederlandse vrouwen nu wel langs Argentinië

07.23 uur: De Nederlandse hockeysters hebben hun tweede duel met Argentinië in de Pro League gewonnen. Nadat zaterdag de thuisploeg in Buenos Aires nog met 2-0 te sterk was geweest werd het een dag later 3-1 voor Oranje. Dat gebeurde nadat het noodweer in de Argentijnse hoofdstad de wedstrijd een kleine twee uur had stilgelegd. Door de overwinning blijft Nederland riant leiden met Nieuw-Zeeland op 5 punten en Argentinië op 6.

Halverwege het eerste kwart stuurden de arbiters de teams vanwege het onweer naar binnen. Toen er weer gespeeld kon worden nam het gastland vroeg in het tweede kwart de leiding via Agustina Gorzelany uit een strafcorner. Op slag van rust zorgde Frédérique Matla, eveneens uit een strafcorner, voor de gelijkmaker. Een door Yibbi Janssen benutte strafcorner betekende de voorsprong in het derde kwart. In de slotseconden maakte Kyra Fortuin er, op aangeven van Lidewij Welten, nog 3-1 van.

Hockey: Oranje-heren winnen opnieuw na shoot-outs van Argentinië

07.00 uur: De Nederlandse hockeymannen hebben het zesde duel in de Pro League gewonnen. Oranje was in Buenos Aires in de shoot-outs met 4-3 te sterk voor Argentinië. Na reguliere speeltijd stond de stand van 2-2 op het scorebord.

Een dag eerder eindigde de eerste ontmoeting tussen de twee teams ook in 2-2. Oranje zegevierde toen ook na shoot-outs (3-1).

Bondscoach Max Caldas voerde twee wijzigingen door bij het Nederlandse team. Bjorn Kellerman en Sander Baart maakten plaats voor Seve van Ass en Teun Beins.

Argentinië nam via Lucas Vila al na 3 minuten spelen de leiding. Agustín Mazzilli verdubbelde de voorsprong. Kort voor rust scoorde Mirco Pruyser tegen. Een dag eerder was hij ook al trefzeker. Robbert Kemperman maakte in het vierde kwart gelijk: 2-2.

In de shoot-outs miste Oranje via Jeroen Hertzberger (strafbal) als eerste. Oranje-doelman Pirmin Blaak hield zijn team daarna met twee reddingen op de been. Pruyser maakte het daarna af en zorgde ervoor dat Oranje opnieuw als winnaar van het veld stapte.

De Nederlandse hockeymannen begonnen het tweede seizoen van de Pro League met twee nederlagen tegen India, waarvan de tweede via shoot-outs. De hockeyers wonnen daarna twee keer bij Spanje (4-3 en 4-2).