Premium Het beste van De Telegraaf

Ronnie O’Sullivan onder vuur na ’idioten’-filmpje en vuist-incident

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Ronnie O’Sullivan Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ronnie O’Sullivan heeft zich volgens een aantal mensen in de snookerwereld weer onbeschaafd gedragen. Tijdens het wereldkampioenschap in Sheffield is zijn filmpje over numpties (’idioten’) door zijn collega Hossein Vafaei onderdeel van een rel geworden. De Iraanse debutant geeft The Rocket, die deze vrijdag in de tweede ronde speelt tegen Mark Allen, er verbaal flink van langs. Tevens loopt er een onderzoek naar O’Sullivan die in zijn eerste ronde een onzedelijk gebaar gemaakt zou hebben.