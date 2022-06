Fit Oranje met vier man op scherp tegen Wales

Naast het wegvallen van doelman Tim Krul heeft het Nederlands elftal in deze interlandperiode weinig fysieke problemen gehad. Doelman Jasper Cillessen ontbrak weliswaar afgelopen zaterdag tegen Polen vanwege een kneuzing aan zijn knie, maar ook hij lijkt inzetbaar tegen Wales. Cillessen trainde zondag alweer gedeeltelijk mee en meldde zich maandagochtend ook weer op het trainingsveld.

Naar verwachting neemt hij de plek onder de lat weer in, nadat Mark Flekken tegen Polen het doel had verdedigd. Normaal gesproken valt Van Gaal voor Wales-thuis terug op het elftal dat Wales-uit heeft gespeeld, omdat hij deze interlandperiode met vier duels in elf dagen tijd wisseldiensten hanteert. De bondscoach heeft al aangekondigd dat Vincent Janssen sowieso speeltijd gaat krijgen. De spits is na bijna vijf jaar teruggekeerd bij de nationale ploeg, maar miste de eerste drie interlands van deze interlandperiode, omdat hij later was aangesloten vanwege zijn bruiloft in de Verenigde Staten.

De Brabander heeft eerder in zijn carrière 17 interlands afgewerkt, waarin hij zevenmaal scoorde, en liet zich de afgelopen dagen gelden in de trainingspartijtjes bij Oranje. Na de training op zondag sprak Van Gaal op het veld uitgebreid met Janssen en Noa Lang, die bij het trainingspartijtje in hetzelfde team waren ingedeeld, en leek daarmee voor te sorteren op een basisplaats voor het duo tegen Wales.

De wedstrijd in De Kuip begint dinsdagavond om 20.45 uur en wordt gefloten door de Roemeense scheidsrechter Horatiu Mircea Fesnic. Oranje speelt ditmaal in het zwarte uittenue.

Vijf Oranje-internationals staan na de eerste drie groepsduels van de Nations League op scherp. Dat geldt voor de al vakantie vierende captain Virgil van Dijk en daarnaast voor Jordan Teze, Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Frenkie de Jong. Als van dit viertal iemand een gele kaart incasseert tegen Wales, dan is hij geschorst voor de uitwedstrijd tegen Polen in de Nations League op 22 september. Drie dagen later staat het laatste groepsduel van de Nations League tegen België op het programma. Dat is ook meteen de laatste interland voor de start van het WK, dat begint met Nederland-Senegal op maandag 21 november.