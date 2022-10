Leverkusen ontslaat coach Seoane en stelt Xabi Alonso razendsnel aan als vervanger

Seoane werd voor het seizoen 2021-2022 aangesteld in Leverkusen, maar moet dit seizoen dus al snel het veld ruimen. Zijn team verloor een dag eerder nog met 2-0 van FC Porto in de Champions League en vindt zichzelf terug op een teleurstellende zeventiende plek in de Bundesliga.

Daar moet Xabi Alonso verandering in gaan brengen. Simon Rolfes, technisch directeur van Die Werkself: „Met Alonso hebben we een coach vastgelegd die als speler een professional van wereldklasse was en zeer succesvol in niet minder dan drie van de meest veeleisende competities van Europa.”

Alonso was als speler zeer succesvol voor Liverpool, Real Madrid en Bayern München en won met Spanje ten koste van Oranje de wereldtitel in 2010. Als coach stond hij laatstens onder contract bij Real Sociedad B. Bij Leverkusen gaat hij dus voor het eerst op het hoogste niveau op eigen benen staan. „Ik ken Leverkusen als een uitstekende club vanuit mijn tijd in Duitsland. De club heeft altijd goede spelers gehad, dat zie ik ook in de huidige selectie. Deze taak maakt me zeer enthousiast.”

Bij Leverkusen staan de Nederlanders Daley Sinkgraven, Timothy Fosu-Mensah, Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong onder contract.