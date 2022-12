Messi prijst Van Gaal en Nederlands elftal

„Er staat ons een moeilijke strijd met Nederland te wachten”, zei Messi na afloop van de 2-1-zege in de achtste finales op Australië. „Ze spelen erg goed. Ze hebben geweldige spelers en een fantastische coach.”

„Het zal hard werken voor ons worden”, vervolgde de Argentijnse ster. „Voor ons is dit toernooi vanaf de start moeilijk geweest en zeker in dit stadium zal het alleen nog maar zwaarder worden.”

Argentijnse bondscoach Scaloni bewonderde Van Gaal al als speler

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni heeft aangegeven dat hij als speler al bewondering had voor de trainer Louis van Gaal.

„Ik speelde bij Deportivo La Coruña toen hij de coach van FC Barcelona was en hij was toen al een toonaangevende man. Ik ben trots om het tegen hem op te nemen, want iedereen weet wat hij heeft betekend voor het voetbal”, zei de 44-jarige Scaloni na het verslaan van Australië (2-1).

De voormalig verdediger speelde in het elftal van Deportivo La Coruña dat in 2000 verrassend kampioen van Spanje werd. Het FC Barcelona van Van Gaal werd afgetroefd en op 5 punten afstand gehouden.

’Oranje niet zo briljant als voorgaande teams’

Op het WK in Qatar hoopt Scaloni Van Gaal opnieuw de baas te kunnen zijn, nu als collega. „Het elftal is niet zo briljant als voorgaande teams van Oranje, maar het is erg duidelijk wat ze aan het doen zijn”, aldus Scaloni. „Het wordt een geweldige wedstrijd tussen twee historische landen. Eén moet het toernooi verlaten, maar wij hopen door te gaan.”

Scaloni is bondscoach sinds 2018. Hij volgde vier jaar geleden Jorge Sampaoli op. In 2015 beëindigde Scaloni zijn loopbaan als speler bij Atalanta uit Italië. Daarvoor speelde hij voor onder meer Lazio en West Ham United.