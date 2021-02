Naomi Osaka wint voor de tweede keer Australian Open

Osaka stond voor de tweede keer in de eindstrijd in Melbourne en eiste net als in 2019 de eindzege voor zich op. Het is de vierde grandslamtitel voor de 23-jarige Japanse, die ook al twee keer (2018 en 2020) de sterkste was op de US Open.

Eerste eindstrijd

Haar opponente Brady stond voor de eerste keer in haar carrière in de finale van een grand slam. In de eerste set weerde de Amerikaanse zich kranig en kon ze goed mee met Osaka. Brady maakte de servicebreak ongedaan en serveerde op 5-4 om in de set te blijven. Op het eerste setpunt van Osaka sloeg ze echter een op het oog eenvoudige forehand in het net.

Osaka liep, zonder te imponeren, in de tweede set uit naar 4-0 en de onervaren Brady oogde aangeslagen. Door een aantal slordigheden bij de Japanse kwam ze echter terug tot 4-2, maar verder liet Osaka het niet komen. Met een sterke game maakte ze het toch nog overtuigend af op haar eerste van drie matchpoints.

Bekijk ook: Daniil Medvedev overtuigend naar finale Australian Open

,,Toen we tegen elkaar speelden in de halve finale van de US Open zei ik iedereen al dat je ’een probleem’ zou worden. En dat is gebleken”, lachte Osaka richting Brady in haar dankwoord. In zeven duels verloor de nummer 3 van de wereld, die in de halve finale Serena Williams versloeg, slechts één set; in de vierde ronde tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza overleefde ze twee wedstrijdpunten.

’Te lang met jullie’

„Mijn team is als mijn familie”, vervolgde de Japanse. „Ik ben ruim een maand met jullie samen in quarantaine geweest, echt te lang”, kreeg Osaka opnieuw de lachers op haar hand, waarna ze ook nog liet weten blij te zijn met het aanwezige publiek in Melbourne.

De mannenfinale in Australië staat voor zondagochtend op de planning en gaat tussen Novak Djokovic en Daniil Medvedev.