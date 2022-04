Sport Kort: Curry helpt basketballers Warriors langs Nuggets

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Curry helpt basketballers Warriors langs Nuggets

07:26 uur Met een weer vrijwel fitte Stephen Curry heeft Golden State Warriors ook het tweede duel met Denver Nuggets in de eerste ronde van de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen. De vedette miste het einde van het reguliere seizoen en was bij zijn tweede invalbeurt goed voor 34 punten. Mede daardoor won de ploeg uit San Francisco met 126-106. Donderdag gaat het verder in Denver met wedstrijd 3.

Curry, hersteld van een voetblessure, bezorgde zijn ploeg na een achterstand van 12 punten aan het einde van het tweede kwart voor het eerst een voorsprong. Zijn ploeggenoot Jordan Poole was eveneens trefzeker met 29 punten. Bij de gasten was Nikola Jokic met 26 punten de productiefste man. De Serviër moest met twee technische fouten zeven minuten voor tijd verplicht naar de kant.

Curry was twaalf duels absent geweest en bij zijn rentree zaterdag al goed voor 16 punten in 22 minuten.