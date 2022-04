Sport Kort: Grensrechter Franca Overtoom debuteert komende zomer op EK voetbalsters

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Grensrechter Overtoom debuteert komende zomer op EK voetbalsters

17.17 uur: Grensrechter Franca Overtoom maakt komende zomer haar debuut op een eindtoernooi. De 30-jarige Nederlandse is aangesteld voor het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen in Engeland. Pol van Boekel en Dennis Higler maken deel uit van het team van videoscheidsrechters (VAR). Onder de dertien door de UEFA aangestelde scheidsrechters zijn geen Nederlanders.

„Geweldig natuurlijk”, zegt Overtoom op de website van de KNVB. „We kregen maandag een mail dat we een online-meeting hadden over de VAR. Dat bleek niet helemaal waar te zijn, waarop we het bijzondere nieuws kregen dat we naar het EK mogen.”

Van de groep van veertig internationale assistent-scheidsrechters gaan er 25 naar het EK in Engeland. Overtoom: „Ik ben nog relatief jong in vergelijking met andere kandidaten die meer ervaring hebben. Aan de andere kant ben ik in Nederland op het hoogste niveau van het betaald voetbal actief en dan sta je er Europees gezien goed op.”

De aanstelling voor het EK is niet het eerste hoogtepunt voor Overtoom dit seizoen. Op 21 november was zij de eerste vrouwelijke grensrechter in de Eredivisie voor mannen, bij het duel tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. „Het is echt een topseizoen. Eerst mijn debuut in de Eredivisie en nu deze uitnodiging voor het EK. Fantastisch. Beter had het niet gekund. Deze twee doelstellingen stonden aan het begin van het seizoen op mijn lijstje en die heb ik nu bereikt. Ik hoop in de groepsfase goede prestaties neer te zetten en op basis daarvan zien we wel hoe ver ik kom. Dat zal ook afhankelijk zijn van de resultaten van Nederland.”

Overtoom is de derde Nederlandse assistent-scheidsrechter op het EK voor vrouwen. Sjoukje de Jong (2001) en Nicolet Bakker (2017) gingen haar voor.

In het kader van een uitwisselingsprogramma met de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol zal de Venezolaanse scheidsrechter Emikar Calderas Barrera enkele duels fluiten op het EK, dat van 6 tot en met 31 juli wordt gehouden. Nederland is de titelverdediger. Stéphanie Frappart staat ook op de lijst met dertien namen. De Française fungeerde vorig jaar als vierde official op het EK bij de mannen.

Bij het EK voor de vrouwen wordt voor het eerst gebruikt gemaakt van videoarbitrage.

Judoka’s willen in aanloop Parijs verbeteringen op mentale vlak

17.15 uur: De Nederlandse judoka’s willen zich in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024 vooral gaan verbeteren op het „mentale vlak.” Dat zei Gijs Ronnes, de nieuwe technisch directeur van de judobond, bij de presentatie van de selectie voor de binnenkort te houden Europese kampioenschappen. „De evaluatie van de Olympische Spelen van Tokio heeft aangegeven dat we vooral in dat opzicht niet hadden wat we nodig hebben.”

In Tokio was er slechts één medaille voor Oranje, brons voor Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram. Verder waren er vooral tegenvallers, hoewel er in aanloop naar het evenement in Japan wel goed werd gepresteerd. Ronnes, afkomstig uit het volleybal: „We zijn met alle coaches aan het bespreken hoe we het nieuwe traject precies gaan invullen. Wat is hun kennis, wat zegt een sportpsycholoog? Alles wordt meegewogen.”

Ronnes wil nieuwe dingen activeren, gebruikmakend van wetenschappelijke kennis, die hij mede heeft opgedaan bij zijn eerdere activiteiten. „Maar ik kom terecht in een bestaande cultuur die ik zeker ook respecteer”, vult hij aan. „Er zijn in het judo bepaalde tradities. Maar bij het werken aan nieuwe dingen mag je ook best een keer op je bek gaan.”

Bij het naderende EK, waar een omvangrijke Nederlandse selectie tussen 29 april en 1 mei in actie komt, is het doel het winnen van vier medailles. Ronnes: „We beschikken over een mooie mix van routine en nieuwelingen.” Van Dijke behoort tot de groep, net als voormalig wereldkampioen Noël van ’t End. Bij de laatste EK in Portugal veroverde Nederland vier medailles. Van Dijke werd Europees kampioene, Guusje Steenhuis en de inmiddels gestopte Henk Grol veroverden zilver, voor Sanne Vermeer was er een brons.

Vermeer, kandidate voor een medaille, ontbreekt deze keer vanwege een blessure aan een knie. De verwachting is dat ze op niet al te lange termijn wel weer in actie komt, als het selectietraject voor Parijs gaat beginnen. Mogelijk gaat ook bondscoach Maarten Arens niet mee naar de Bulgaarse hoofdstad. De bondscoach, een van de langstzittende in de Nederlandse olympische sport, is ziek.

Fàbregas maakt na zeven maanden afwezigheid rentree bij Monaco

16.55 uur: Cesc Fàbregas is na zeven maanden afwezigheid terug bij AS Monaco. De 34-jarige Spaanse middenvelder maakt zaterdag zijn rentree in een wedstrijd van het tweede elftal, meldde trainer Philippe Clement dinsdag.

Fàbregas speelde halverwege september zijn laatste wedstrijd. Hij viel toen uit in het Europa League-duel met Sturm Graz. Nadien stond de oud-speler van Arsenal, FC Barcelona en Chelsea aan de kant met een hamstringblessure. In februari maakte Fàbregas in een oefenwedstrijd tegen Brentford al even zijn rentree, maar nauwelijks een week later stond hij wegens een verstuikte enkel alweer aan de kant.

Fàbregas, die met Spanje het WK van 2010 en de EK’s van 2008 en 2012 won, heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen bij Monaco.

Ritzege en leiderstrui voor Bilbao in Ronde van de Alpen

15.40 uur: De Spaanse wielrenner Pello Bilbao heeft de tweede etappe van de Ronde van de Alpen gewonnen. Het was een rit over 154 kilometer met enkele cols en een afdaling richting finishplaats Lana.

Bilbao, die rijdt voor Bahrain-Victorious, won met overmacht de sprint van een eerste groep voor de Fransman Romain Bardet (DSM) en de Hongaar Attila Valter. De Bask nam de leiderstrui over van de Fransman Geoffrey Bouchard, die maandag de eerste etappe had gewonnen. Bilbao heeft in het klassement 6 seconden voorsprong op Bardet.

Een kopgroep met daarin de Nederlander Thymen Arensman (DSM) hield lang stand, maar in de slotfase kwam er een groep van een kleine twintig renners voorop. Arensman finishte in die groep als twaalfde.

Bardet kopman Team DSM in Luik-Bastenaken-Luik

14.27 uur: De Franse wielrenner Romain Bardet is zondag een van de kopmannen van Team DSM in Luik-Bastenaken-Luik, de koers die het klassieke voorjaar afsluit. Bardet is nu nog actief in de Ronde van de Alpen, een rittenkoers die duurt tot en met vrijdag. In Luik mikt zijn ploeg behalve op Bardet ook op de Deen Søren Kragh Andersen, die woensdag eerst start in de Waalse Pijl.

„Ons doel zondag is Søren en Romain zo goed mogelijk te beschermen en ze in een positie brengen om een rol te kunnen spelen in de finale”, licht ploegleider Luke Roberts toe. Assistentie krijgen beide kopmannen onder meer van Joris Nieuwenhuis, die ook zal starten in de Waalse Pijl. Hij is in beide koersen de enige Nederlander in de ploeg.

Hoewel de ploeg de selectie voor de Giro d’Italia nog niet heeft vrijgegeven, bevestigde Bardet bij Eurosport dat hij op 6 mei zal starten in de eerste grote ronde van dit jaar.

Paris Saint-Germain mist Messi bij eerste kans op titel

13.51 uur: Lionel Messi ontbreekt woensdag bij Paris Saint-Germain in de uitwedstrijd tegen Angers. De Argentijnse sterspeler heeft last van een ontsteking aan de linkerachillespees, meldt zijn club. Paris Saint-Germain kan in Angers de titel grijpen, maar is daarbij afhankelijk van het resultaat van Olympique Marseille. De nummer 2 in de Ligue 1 heeft 15 punten achterstand met nog zes duels te spelen.

Coach Mauricio Pochettino grijpt het duel in Angers aan om een aantal reservespelers een kans te geven. Door (lichte) blessures ontbreken onder anderen ook de Franse verdediger Presnel Kimpembe, de Italiaan Marco Verratti, de Duitser Julian Draxler en de Argentijn Leandro Paredes. De Braziliaan Neymar is geschorst. PSG kan de Franse titel voor de tiende keer veroveren. Marseille, tegenstander van Feyenoord in de halve finales van de Conference League, neemt het thuis op tegen Nantes.

Bayern heeft Süle terug voor mogelijk kampioensduel met Dortmund

13.11 uur: Bayern München kan zaterdag in de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Borussia Dortmund weer beschikken over Niklas Süle. De 26-jarige verdediger hervatte dinsdag de training nadat hij de laatste wedstrijden had gemist vanwege griep.

Süle is bezig aan zijn vijfde en laatste seizoen bij Bayern. Na de zomer staat hij onder contract bij Borussia Dortmund.

Bayern verzekert zich bij winst op Dortmund van de tiende achtereenvolgende landstitel.

Verdediger Lucas Hernández en vleugelspeler Kingsley Coman, die zondag allebei de met 3-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Arminia Bielefeld misten wegens spierproblemen, trainden dinsdag individueel.

Jumbo-Visma met Vingegaard en Benoot in Waalse Pijl

11:30 uur De Deen Jonas Vingegaard en de Belg Tiesj Benoot voeren de ploeg van Jumbo-Visma aan in de Waalse Pijl. De Nederlandse wielerploeg maakte al eerder bekend dat kopman Primoz Roglic de wedstrijd wegens knieklachten overslaat.

Benoot eindigde anderhalve week geleden op de derde plaats in de Amstel Gold Race. Het is zijn tweede deelname aan de Waalse Pijl. In 2018 eindigde Benoot als 52e. Vingegaard werd vorig jaar, tijdens zijn eerste deelname aan de Tour de France, tweede in het klassement.

Jumbo-Visma kiest verder in de Waalse Pijl voor de Nederlandse renners Jos van Emden, Gijs Leemreize, Pascal Eenkhoorn en Robert Gesink en de Duitser Michel Hessmann.

De renners leggen woensdag 202,1 kilometer af tussen Blégny en de Muur van Hoei.

KNVB roept gemeenten op te blijven investeren in voetbalclubs

10:00 uur De KNVB roept gemeenten dinsdag op te blijven investeren in voetbalverenigingen. De voetbalbond doet dat in een open brief in het AD met de titel ’Voetbal is meer dan een sport’. De brief, ondertekend door directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee, is ook gestuurd naar alle gemeenteraadsleden.

„Voetbal vormt het grootste sociale netwerk van Nederland. Het betrekt mensen bij hun omgeving en brengt hen in beweging. De sport levert een enorme bijdrage aan onze samenleving op het gebied van gezondheid, verbinding en economie. Dit maakt de bijna 3000 voetbalverenigingen onmisbaar in de gemeenten in Nederland”, zegt Van der Zee. „Wie investeert in de sport behaalt winst in de wijk, op school, in de zorg én op het veld. Geef de vereniging in jouw gemeente daarom de komende jaren de aandacht die het verdient. Te beginnen met een basisplek in het coalitieakkoord.”

Nederland telt bijna drieduizend voetbalverenigingen, 1,2 miljoen voetballers en 400.000 vrijwilligers bij voetbalverenigingen.

Aanvaller Felix rekent niet op rentree dit seizoen bij Atlético

07:55 uur De blessure van Atlético Madrid-aanvaller João Felix is ernstiger dan verwacht. Hoewel de club zich beperkte tot de melding dat de Portugees een hamstringblessure heeft opgelopen was hij op Instagram helder over zijn vooruitzichten. „Ik zal mijn team de rest van het seizoen niet kunnen helpen”, schreef Felix, die zich in het gewonnen duel met Espanyol van zondag (2-1) net als zijn ploeggenoot Thomas Lemar halverwege moest laten vervangen.

Ook Lemar kampt met hamstringklachten, maar de ernst is niet bekend. Felix, dit seizoen in alle competities goed voor tien doelpunten, bracht zijn fans het slechte nieuws via de sociale media. „Tot mijn grote verdriet gaat het niet zoals ik had gehoopt. Ik kan ’Atléti’ alleen nog als supporter steunen en hard werken aan mijn herstel om nog sterker terug te keren.”

Atlético staat vierde in La Liga met 60 punten uit 32 wedstrijden. Woensdag komt Granada op bezoek in Madrid.

Curry helpt basketballers Warriors langs Nuggets

07:26 uur Met een weer vrijwel fitte Stephen Curry heeft Golden State Warriors ook het tweede duel met Denver Nuggets in de eerste ronde van de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen. De vedette miste het einde van het reguliere seizoen en was bij zijn tweede invalbeurt goed voor 34 punten. Mede daardoor won de ploeg uit San Francisco met 126-106. Donderdag gaat het verder in Denver met wedstrijd 3.

Curry, hersteld van een voetblessure, bezorgde zijn ploeg na een achterstand van 12 punten aan het einde van het tweede kwart voor het eerst een voorsprong. Zijn ploeggenoot Jordan Poole was eveneens trefzeker met 29 punten. Bij de gasten was Nikola Jokic met 26 punten de productiefste man. De Serviër moest met twee technische fouten zeven minuten voor tijd verplicht naar de kant.

Curry was twaalf duels absent geweest en bij zijn rentree zaterdag al goed voor 16 punten in 22 minuten.