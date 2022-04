Sport Kort: Jumbo-Visma met Vingegaard en Benoot in Waalse Pijl

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Jumbo-Visma met Vingegaard en Benoot in Waalse Pijl

11:30 uur De Deen Jonas Vingegaard en de Belg Tiesj Benoot voeren de ploeg van Jumbo-Visma aan in de Waalse Pijl. De Nederlandse wielerploeg maakte al eerder bekend dat kopman Primoz Roglic de wedstrijd wegens knieklachten overslaat.

Benoot eindigde anderhalve week geleden op de derde plaats in de Amstel Gold Race. Het is zijn tweede deelname aan de Waalse Pijl. In 2018 eindigde Benoot als 52e. Vingegaard werd vorig jaar, tijdens zijn eerste deelname aan de Tour de France, tweede in het klassement.

Jumbo-Visma kiest verder in de Waalse Pijl voor de Nederlandse renners Jos van Emden, Gijs Leemreize, Pascal Eenkhoorn en Robert Gesink en de Duitser Michel Hessmann.

De renners leggen woensdag 202,1 kilometer af tussen Blégny en de Muur van Hoei.

KNVB roept gemeenten op te blijven investeren in voetbalclubs

10:00 uur De KNVB roept gemeenten dinsdag op te blijven investeren in voetbalverenigingen. De voetbalbond doet dat in een open brief in het AD met de titel ’Voetbal is meer dan een sport’. De brief, ondertekend door directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee, is ook gestuurd naar alle gemeenteraadsleden.

„Voetbal vormt het grootste sociale netwerk van Nederland. Het betrekt mensen bij hun omgeving en brengt hen in beweging. De sport levert een enorme bijdrage aan onze samenleving op het gebied van gezondheid, verbinding en economie. Dit maakt de bijna 3000 voetbalverenigingen onmisbaar in de gemeenten in Nederland”, zegt Van der Zee. „Wie investeert in de sport behaalt winst in de wijk, op school, in de zorg én op het veld. Geef de vereniging in jouw gemeente daarom de komende jaren de aandacht die het verdient. Te beginnen met een basisplek in het coalitieakkoord.”

Nederland telt bijna drieduizend voetbalverenigingen, 1,2 miljoen voetballers en 400.000 vrijwilligers bij voetbalverenigingen.

Aanvaller Felix rekent niet op rentree dit seizoen bij Atlético

07:55 uur De blessure van Atlético Madrid-aanvaller João Felix is ernstiger dan verwacht. Hoewel de club zich beperkte tot de melding dat de Portugees een hamstringblessure heeft opgelopen was hij op Instagram helder over zijn vooruitzichten. „Ik zal mijn team de rest van het seizoen niet kunnen helpen”, schreef Felix, die zich in het gewonnen duel met Espanyol van zondag (2-1) net als zijn ploeggenoot Thomas Lemar halverwege moest laten vervangen.

Ook Lemar kampt met hamstringklachten, maar de ernst is niet bekend. Felix, dit seizoen in alle competities goed voor tien doelpunten, bracht zijn fans het slechte nieuws via de sociale media. „Tot mijn grote verdriet gaat het niet zoals ik had gehoopt. Ik kan ’Atléti’ alleen nog als supporter steunen en hard werken aan mijn herstel om nog sterker terug te keren.”

Atlético staat vierde in La Liga met 60 punten uit 32 wedstrijden. Woensdag komt Granada op bezoek in Madrid.

Curry helpt basketballers Warriors langs Nuggets

07:26 uur Met een weer vrijwel fitte Stephen Curry heeft Golden State Warriors ook het tweede duel met Denver Nuggets in de eerste ronde van de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen. De vedette miste het einde van het reguliere seizoen en was bij zijn tweede invalbeurt goed voor 34 punten. Mede daardoor won de ploeg uit San Francisco met 126-106. Donderdag gaat het verder in Denver met wedstrijd 3.

Curry, hersteld van een voetblessure, bezorgde zijn ploeg na een achterstand van 12 punten aan het einde van het tweede kwart voor het eerst een voorsprong. Zijn ploeggenoot Jordan Poole was eveneens trefzeker met 29 punten. Bij de gasten was Nikola Jokic met 26 punten de productiefste man. De Serviër moest met twee technische fouten zeven minuten voor tijd verplicht naar de kant.

Curry was twaalf duels absent geweest en bij zijn rentree zaterdag al goed voor 16 punten in 22 minuten.