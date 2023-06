Opgeleefde Alexander Zverev treft Casper Ruud in halve finale Roland Garros

Ruud en Rune stonden vorig jaar ook tegenover elkaar in de kwartfinales van Roland Garros. Ruud zegevierde toen ook in vier sets.

„Toch zag ik hem als favoriet”, zei Ruud naderhand over zijn tegenstander. „Daarom was ik aan het begin ook wat nerveus. Gelukkig begon ik goed, dat gaf vertrouwen. De eerste twee sets liepen echt geweldig. In de derde set kwam hij goed terug, maar in de vierde herstelde ik me op tijd. Ik ben blij dat ik een beslissende set heb kunnen voorkomen. Dan was het ongetwijfeld nog moeilijk geworden.”

De Noor verloor vorig jaar in de finale van Roland Garros van Rafael Nadal, de Spanjaard die nu vanwege een blessure niet van de partij is.

Tegenstander van Ruud in de halve finale is de Duitser Alexander Zverev, die eerder op de dag de Argentijn Tomás Martín Etcheverry versloeg.

Zverev voor derde keer op rij naar halve finales

Zverev schaarde zich eerder op woensdag al bij de laatste vier. De 26-jarige Duitser versloeg in de kwartfinale Etcheverry. Daarvoor had hij vier sets nodig, 6-4 3-6 6-3 6-4. In de halve finale komt hij dus Ruud tegen.

Ook vorig jaar bereikte Zverev de laatste vier in Parijs, maar in de halve finale tegen Rafael Nadal raakte hij zwaar geblesseerd. De revalidatie kostte hem maanden. „Het afgelopen jaar is het moeilijkste van mijn leven geweest”, zei hij woensdag. „Tennis is mijn leven. Dat ik niet kon spelen was verschrikkelijk.”

Hij sprak van een moeilijke partij. „Mijn tegenstander heeft het hier fantastisch gedaan. Niet voor niets had hij hier voor deze partij nog geen set verloren. Ik weet zeker dat we nog veel van hem gaan horen. Maar ik ben heel blij dat ik het heb gehaald. De rest doet er voor mij op dit moment niet zoveel toe. Ik hoop op een mooie voortzetting in Parijs.”

Zverev staat voor het derde opeenvolgende jaar in Parijs in de halve finales. Hij speelt dus tegen Ruud. De andere halve finale gaat tussen de Serviër Novak Djokovic en de Spaanse favoriet Carlos Alcaraz.