Video: doldrieste doelman krijgt rode kaart na ’moment van pure waanzin’

De Ierse goalie (29) was furieus toen zijn ploeg in de 80e minuut tegen Coleraine de gelijkmaker incasseerde: 2-2. Met name op ploegmaat Bobby Burns, die de tegentreffer in had geleid met balverlies op de middenlijn. Op hem botvierde hij dan ook zijn woede.

McCarey rende met uitgestoken armen op Burns af. De speler ging neer, waarna de sluitpost zijn op de grond liggende teamgenoot ook nog eens bij diens shirt vastpakte en hardhandig van de grond trok.

Ploeggenoten duwden de doelman vervolgens snel weg. Een speler gooide zelfs boos een bal tegen hem aan. Onder luid boegeroep van het thuispubliek verliet McCarey uiteindelijk het veld.

Trainer Mick McDermott bagatalliseerde het incident na afloop. ,,Beide spelers balen hier ontzettend van, maar Aaron heeft zijn excuses al aangeboden, terwijl Bobbie heeft toegegeven dat er geen sprake was van een klap tegen het hoofd, maar dat het meer een duw tegen de nek was”, aldus de trainer van de Noord-Ierse nummer zes.

„Dit had niet mogen gebeuren, maar we gaan gewoon door. De sfeer in de kleedkamer is verder ook prima. Ik maak me meer zorgen over het verlies en de manier waarop we dat doelpunt tegen kregen.”

Glentoran-coryfee Paul Leeman keek heel anders tegen het voorval aan. „Ik heb nog nooit zoiets gezien. Dit was echt een moment van pure waanzin. Ik kon mijn ogen niet geloven.”