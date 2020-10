Giro: Narváez bezorgt Ineos in barre weersomstandigheden derde ritzege

64 km voor de meet bleven zeven koplopers uit een vluchtersgroep over: Simon Pellaud (Androni Giocattoli - Sidermec), Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), François Bidard (AG2R La Mondiale), Joey Rosskopf (CCC Team), Jesper Hansen (Cofidis), Mark Padun (Bahrain - McLaren) en Manuele Boaro (Astana Pro Team).

De renners moesten heel de dag door de regen fietsen, en later begon het ook nog eens flink te waaien. Het maakte de omstandigheden er niet beter op in de Giro, zeker niet in de afdalingen. De afdaling zorgde wel weer voor een afscheiding in de kopgroep. Padun en Narvaez bleven over. Het sterk uitgedunde peloton met de klassementsrenners reed op dat moment op ruim 5 minuten achterstand.

Voor de renners in de Giro was het een pittige dag Ⓒ ANP/HH

24 kilometer voor de meet was daar dikke pech voor Padun: een lekke band. Beide waren vervolgens genoodzaakt om een tijdrit richting de finish te rijden, waarbij Narváez zijn voorsprong niet meer weggaf.

Voor Ineos is het de derde dagzege in deze editie van de Ronde van Italië. Eerder wist Filippo Ganna de tijdrit en een ritzege te pakken.