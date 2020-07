Barça stopt gesprekken met Inter en rekent niet op Neymar

De 22-jarige Lautaro wordt al maanden met een transfer naar Barcelona in verband gebracht. De Argentijn scoorde dit seizoen in alle competities bij elkaar zeventien keer voor Inter uit Milaan. „We moeten nu eerst La Liga en de Champions League uitspelen”, zei Bartomeu. „Daarna moeten we bekijken wat onze prioriteiten zijn.”

Bartomeu verwacht niet dat Barcelona deze zomer Neymar kan terughalen. „Ik denk niet dat PSG hem op de markt wil brengen. En Neymar is een speler van PSG”, zei de voorzitter die wel positief is over een langer verblijf van Lionel Messi.

Lautaro Martinez wordt geen aankoop van FC Barcelona. Ⓒ ANP/HH

Spaanse media meldden eerder deze maand dat de grote ster van Barcelona geen trek meer heeft om zijn tot volgend jaar zomer lopende contract te verlengen. „Met Messi praten we en hebben we gepraat en zullen we ook altijd blijven praten”, benadrukte Bartomeu. „Ik twijfel er niet aan dat hij bij Barcelona zal blijven. Zijn toekomst ligt hier als voetballer, maar ook daarna.”