Olympische beweging verliest ’grote vriend’ in Jacques Rogge (79)

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Jacques Rogge in 2012, tijdens een persconferentie na een vergadering van het IOC-bestuur. Ⓒ Foto AFP

„Hij was een fel voorvechter van schone sport en streed onvermoeibaar tegen dopinggebruik.” Dat zegt Thomas Bach, de huidige voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) over zijn voorganger Jacques Rogge, die op 79-jarige leeftijd is overleden.