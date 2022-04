Premium Het beste van De Telegraaf

Kunnen PSV en Feyenoord in Conference League oude tijden doen herleven?

In het seizoen 2001/2002 won Feyenoord voor de tweede keer de UEFA Cup. Ⓒ PROSHOTS

AMSTERDAM - Het wordt een bijzondere avond voor het Nederlandse voetbal met twee ploegen in de kwartfinale van een Europees toernooi. Feyenoord treft thuis Slavia Praag in de kwartfinale van de Conference League (18.45 uur) en in datzelfde toernooi neemt PSV het in Engeland op tegen Leicester City (21.00 uur). Het is voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 dat twee Nederlandse clubs in één seizoen zo ver komen in Europa. Toen ging het om PSV (kwartfinale Europa League tegen Benfica) en FC Twente (kwartfinale Europa League tegen Villarreal).