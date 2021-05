De Vrij en Inter-ploeggenoten ’gestraft’: geen titelbonus, maar salaris inleveren

Dat meldt Sky Italia. Volgens de televisiezender zou Zhang graag zien dat de spelers, onder wie Stefan de Vrij, afstand doen van twee maandsalarissen.

De Chinese preses deed zijn dringende verzoek maandag tijdens een bijeenkomst met de spelers van Inter. Volgens Sky Sport mogen de spelers het verzoek even laten bezinken. Later deze week kunnen ze dan in individuele gesprekken met de clubleiding hun standpunt in deze kwestie kenbaar maken. Volgens andere Italiaanse media hebben de spelers eerder al moeten afzien van bonussen voor het winnen van de landstitel, de eerste in elf jaar.

Na Empoli promoveert ook Salernitana naar Serie A

Salernitana keert na lange tijd afwezigheid terug in de Serie A. De Italiaanse club won maandag tijdens de laatste speelronde in de Serie B met 3-0 bij het gedegradeerde Pescara en eindigde daarmee als tweede. Kampioen Empoli stelde vorige week promotie al veilig. Salernitana speelde in het seizoen 1998/1999 voor het laatst op het hoogste niveau.

Monza, de club van Silvio Berlusconi, eindigde als derde en gaat nu proberen via de play-offs te promoveren. Berlusconi is sinds september 2018 eigenaar van Monza. Anderhalf jaar eerder verkocht hij AC Milan. Bij Monza spelen onder anderen oud AC Milan-spelers Mario Balotelli en Kevin-Prince Boateng.

