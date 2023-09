Blessure van Ajax-aanvaller Steven Bergwijn valt mee

Bergwijn zit niet bij de selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels in de EK-kwalificatie met Griekenland (7 september) en Ierland (10 september). „Daar is overleg over geweest”, zei Steijn. „De blessure zag er aanvankelijk ernstig uit, maar hij is er geen weken uit. Het gaat om een pees bij een knie.”

Geen Bergwijn

Steijn kan in Limburg in ieder geval geen beroep doen op Steven Berghuis, die zijn laatste duel van een schorsing van drie wedstrijden uitzit. Gaston Ávila is wel beschikbaar. De Argentijn, overgekomen van Antwerp, heeft zijn werkvergunning binnen. Hij stond vrijdag voor het eerst op het trainingsveld.

Steijn liet doorschemeren dat hij Ávila meteen een basisplaats geeft. Ook centrale verdediger Josip Sutalo debuteert zondag voor Ajax. Steijn moet voorin nog even puzzelen, zonder Berghuis en waarschijnlijk Bergwijn. Hij lijkt geen echte rechtsbuiten in zijn selectie te hebben. „Berghuis is er inderdaad niet bij”, erkende hij. „Forbs kan er wel spelen maar die moet waarschijnlijk Bergwijn op links vervangen. Georges Mikautadze kan er ook wel spelen. We moeten even kijken.”

De aanvoerder?

Steijn moet ook nog bekijken wie de aanvoerder van Ajax in Sittard is als Bergwijn niet beschikbaar is. „Berghuis is geschorst en Klaassen op weg naar Inter”, zei hij. „Misschien wordt het Rensch wel.”