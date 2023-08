Nog onduidelijkheid over ernst blessure Steven Bergwijn

Trainer Maurice Steijn kon na afloop nog niets zeggen over de ernst van de blessure van Bergwijn. „Ik weet het echt nog niet”, zei hij. „Hij had afgelopen week op de training ook al een keer last. Hopelijk valt het mee, maar we moeten het even afwachten.”

De blessure van Bergwijn is niet alleen mogelijk slecht nieuws voor Ajax, dat zondag op bezoek gaat bij Fortuna Sittard. Bondscoach Ronald Koeman moet de aanvaller mogelijk missen in de komende duels in de EK-kwalificatie tegen Griekenland (7 september) en Ierland (10 september).

De kans lijkt klein dat Koeman tijdens die duels kan beschikken over Memphis Depay. De aanvaller van Atlético Madrid heeft een spierblessure opgelopen, zo meldde de Spaanse club woensdag. Hij zal met een fysiotherapeut gaan werken aan zijn herstel „en wachten op vooruitgang”, aldus Atlético.