Juventus weert AC Milan-supporters voor bekerwedstrijd

De club uit Turijn weert de supporters van AC Milan, als gevolg van het coronavirus.

Milaan ligt in Lombardije, een van de zwaarst getroffen regio’s in het Noorden van Italië. Juventus vraagt de fans die wel ’gewoon’ mogen komen, om op tijd te zijn. Omdat de mensen die naar binnen willen zich moeten legitimeren, is er er waarschijnlijk meer tijd nodig om iedereen bij de toegangspoorten binnen te laten. Het heenduel in San Siro eindigde eerder in 1-1.

Napoli, dat een dag later Internazionale ontvangt in de andere halve finale, heeft nog geen vergelijkbare maatregel genomen