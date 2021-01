Rico Verhoeven daagt Hesdy Gerges uit: ’Je hebt een hele grote mond, laten we het doen’

Hesdy Gerges (l) / Rico Verhoeven (r) Ⓒ ANP/HH

Voor Rico Verhoeven (31) is de afzegging van uitdager Jamal Ben Saddik voor het Glory-titelgevecht van 30 januari een bittere pil. Hij is naar eigen zeggen ’zwaar teleurgesteld’ over het nieuws dat zijn opponent kampt met een rugblessure. „Ik was echt klaar voor hem.” Toch slaat dit al snel om: „Iemand met een grote bek heeft zich intussen weer gemeld.”