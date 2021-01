Rico Verhoeven schakelt door na afzegging Ben Saddik: ’Ik wil Hesdy Gerges!’

Verhoeven heeft er maanden naartoe getraind. „Drie maanden training en dan een week vooraf eruit is frustrerend.” De frustratie slaat al snel over in de nabije toekomst: een nieuwe tegenstander.

„Het is heel simpel nu. Er moet een nieuwe tegenstander komen en ik zag vanmorgen op sociale media dat iemand met een grote bek zich weer heeft gemeld. Hesdy Gerges. Ik ben niet vergeten wat hij tijdens de persconferentie na Badr zei.”

Verhoeven vervolgt: „Hij is nu de perfecte tegenstander. Hij heeft zijn laatste wedstrijd goed gewonnen, is fit en is mij al maanden aan het bestoken. Nu moet ’ie maar zijn kans pakken dan! Het is aan GLORY om dit vandaag nog op te zetten!”

Om af te sluiten: „Ik wil hem!”