’Ik kan links, ik kan rechts, ik kan voorin, ik kan achterin’ Onzekere toekomst Vitesse biedt uitkomst voor jonge Million Manhoef (20)

Million Manhoef (r) namens Vitesse in actie. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Het leek in de voorbereiding op het seizoen het jaar van de grote doorbraak van Million Manhoef te worden. Fysieke tegenslag en sterk spel van concurrent Maxi Wittek zorgden ervoor dat de 20-jarige Vitesse-linksback naar de achtergrond verdween, maar aan het slot van het seizoen is Manhoef ijzersterk teruggekomen. De jeugdige linksback is een van de grote aanjagers geweest bij de eliminatie van FC Utrecht in de halve finale van de play-off en wil nu tegen AZ doorstoten naar een Europees ticket. Vanavond staat het eerste duel in Arnhem op het programma (20.00 uur).