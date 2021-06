Tom Dumoulin: ’Mooi om te racen, maar op dat moment beleef ik er geen lol aan’

Tom Dumoulin in actie op zijn tijdritfiets. Ⓒ Getty Images

,,Poeh, echt?” Zijn reactie gaf aan dat Tom Dumoulin wat gemengde gevoelens had toen hij het verschil met de besten hoorde na zijn tijdrit. De Zwitserse thuisrijder en winnaar Stefan Küng (12.00) was een dikke dertig tellen sneller dan de Limburger (12.32). ,,Het gevoel was wel oké, maar ik miste de power om door te trekken. Ik zal nog moeten verbeteren.”