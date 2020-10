PSV lijkt nu al amper zonder Mario Götze te kunnen

Mario Götze was opnieuw trefzeker voor PSV. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - PSV ging door een prima treffer van Mario Götze nog met een voorsprong de kleedkamers in tegen het Spaanse Granada. Toen na rust bleek dat de kleine Duitser binnen bleef door een spierblessure, misten de Eindhovenaren inclusief de vier ontbrekende ’coronagevallen’ liefst een half elftal aan basisspelers. En dat was terug te zien. Spaanse commentatoren schreeuwden in fases ’showtime!’ over de lege stoelen van het Philips Stadion als de Spanjaarden aan de bal waren. Dat viel wel mee, maar ze bliezen de thuisploeg wel net genoeg omver, richting een valse start in de Europa League: 1-2.