Blije Biniam Girmay hoopt snel weer te koersen na kurk-incident: ’Geen verdere gevolgen’

„Zijn oog heeft verdere rust nodig, maar Biniam zal in de komende tien dagen de training kunnen hervatten”, liet het Belgische team weten. Girmay won vorige week de tiende etappe van de Giro door in de sprint Mathieu van der Poel te verslaan. De 22-jarige Afrikaanse wielersensatie, dit jaar ook al winnaar van Gent-Wevelgem, liep daarbij een bloeding in de voorste oogkamer op en ging de volgende dag niet meer van start.

„Ik voel me beter”, zei Girmay zelf. „Ik ben blij dat er geen verdere gevolgen zijn. Ik wil de dokters en mijn team bedanken voor de steun. Ik hoop snel weer wedstrijden te kunnen rijden. Nu ga ik nog even rusten in Eritrea. Ik blijf de ploeg volgen in de Giro.”

Intermarché-Wanty-Gobert liet dinsdag in Belgische media al weten dat Girmay dit jaar nog niet zal starten in de Tour de France.