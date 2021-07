Geen medaille voor skateboardster Roos Zwetsloot, 13-jarige Momiji Nishiya kampioen

Net zoals de kwalificatie bestond de finale uit twee runs en vijf tricks. Van de zeven onderdelen telden de beste vier scores. Zwetsloot begon uitstekend en zette de beste eerste run van de finale neer. Samen met de Japanse Momiji Nishiya was ze de enige die boven de drie punten uitkwam. In de tweede run haalden meer concurrenten die grens, maar Zwetsloot verbeterde zichzelf ook en zetten een score van 3.80 neer. Daardoor stond ze na de runs met ruim een punt voorsprong bovenaan.

Tijdens de eerste trickronde probeerden veel concurrenten all-in te gaan om hoge scores neer te zetten. Het gevolg was dat liefst zes skaters tegen de grond gingen en nul punten behaalden. Alleen Zwetsloot en de Amerikaanse Alexis Sablone maakten hun trick af. Zodoende zag bijna halverwege het er heel rooskleurig uit voor de Zeistse.

Tijdens de tweede trick was er voor het eerst iemand die het beter deed dat de Nederlandse. Funa Nakayama haalde vijf punten en ook Zeng Wenhui kwam daar in de buurt. Dit terwijl Zwetsloot haar mislukte nosegrind een nul-score opleverde. Ook haar derde en vierde sprong mislukten, waardoor ze wegzakte tot de vijfde plaats. Een goede sprong, een vierde score, was nodig om nog kans te maken op een medaille.

Haar laatste sprong voldeed echter ook niet en dus moest ze genoegen nemen met een vijfde plaats.

Kwalificaties

De kwalificaties werden eerder op de dag gewonnen door Funa Nakayama. De Japanse zette een score neer van 15,77 punten. Zwetsloot haalde 13,48 punten, wat ruimschoots genoeg was voor een plek in de finale. Oldebeuving bleef steken op 8,70, waar ze een score van 11,78 nodig had om de finale te bereiken.

,De eerste run was best wel slecht, ik was nog een beetje zenuwachtig en viel. Maar ik ben tevreden over de tricks die ik daarna deed en over de score van 13,4. We hadden een goed plan, ik wilde eerst een paar steady scores neerzetten en daarna wat lastigere tricks doen. Voor de finale heb ik nog een paar andere tricks in petto.”

Sowieso was het voor Zwetsloot een bijzondere race. ,,Voor ons de eerste keer dat de sport op de Spelen wordt gehouden. Ik heb er veel verhalen over gehoord, van hockeyster Eva de Goede en Erben Wennemars bijvoorbeeld. Dan probeer je er iets van voor te stellen. Maar het is zo anders als je er écht bent, zo overweldigend. Maar het is echt een hele mooie ervaring.”

Bekijk hier het volledige programma van TeamNL op maandag 26 juli

Bekijk hier de medaillespiegel