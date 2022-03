Grote schrik om nare valpartij Tom Beugelsdijk

In de prille beginfase kwam Tom Beugelsdijk van de thuisploeg na een duel met Isac Lidberg van de Eagles op ongelukkige wijze neer. De verdediger leek het bewustzijn direct te zijn verloren. Spelers van Sparta en Go Ahead gingen om de 31-jarige Hagenaar heen staan en gebaarden dat er snel medische assistentie het veld op moest komen. Ook leek een van de spelers de tong van Beugelsdijk uit zijn keel te verwijderen.

ESPN besloot de nare val van de ervaren verdediger vervolgens ook niet te herhalen op televisie. Beugelsdijk kreeg minuten lang verzorging op het veld, zowel van de staf van Sparta als van die van Go Ahead, en werd vervolgens per brancard afgevoerd. Bart Vriends was zijn vervanger.

Even later werd het duel weer hervat. TV Rijnmond meldt dat het naar omstandigheden goed zou gaan met Beugelsdijk.