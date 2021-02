Bloedende Alistair Overeem gaat knock-out in Las Vegas

Door de nederlaag in Las Vegas is een nieuw titelgevecht voor Overeem verder uit beeld geraakt. De in Engeland geboren vechter zou dolgraag nog een keer een gooi doen naar de titel in het zwaargewicht, maar dat zit er voorlopig niet in. En het is nog maar de vraag of Overeem, die in mei 41 kaarsjes uitblaast, daar überhaupt nog aan toekomt.

Overeem had het direct enorm lastig met de 32-jarige Rus. Hij kreeg enkele raken klappen van de ruim twee meter lange Volkov. Na twee minuten en zes seconden in de tweede ronde ging hij bloedend naar de grond.

